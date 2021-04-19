Москва, , 03:33 — REGNUM Член Совета Федерации от Камчатки Борис Невзоров за 2020 год задекларировал доход в сумме 169,8 млн рублей, что почти на 100 млн рублей меньше, чем в 2019 году, когда он показал свой доход в сумме почти 261 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные сведения о доходах сенаторов.

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Супруга Невзорова потеряла в доходах почти 20 млн рублей. За 2020 год она заработала 37,8 млн рублей, а годом раньше — 57,6 млн рублей. У неё в собственности земельный участок площадью более 2,5 тыс. кв. м., жилой дом, квартира и вспомогательные помещения с баней, котельной и гаражом. У Невзорова же вся эта недвижимость находится в пользовании.

На сенатора оформлен автомобиль Бентли BENTAYGA W 12, а на его супругу — Лексу LX 570 и Мерседес Бенц 300.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей.