Ланьчжоу, Китай, , 03:28 — REGNUM Провинция Ганьсу на северо-западе Китая превратила развитие травяной медицины в опорную отрасль для стимулирования местной экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство провинции поставило перед собой цель реализовать 66 млрд юаней (около $10 млрд) в производственной стоимости всей промышленной цепочки китайских фитопрепаратов к 2023 году.

Будучи традиционным районом выращивания лечебных трав вроде Angelica sinensis и Codonopsis pilosula, Ганьсу имеет 310 тыс. га площадей травяных плантаций, объем производства которых в 2019 году составит 1,3 млн тонн, при том, что производства приблизилась к 44 млрд юаней.

Город Динси в провинции Ганьсу является одним из самых засушливых и наименее развитых районов западного Китая и был объявлен экспертами ООН «непригодным для жизни» в 1980-х годах. Люди, живущие здесь, уже давно погрязли в нищете, пока в прошлом году город не оказался в числе последних обнищавших районов Ганьсу, исключенных из списка бедности. Засухоустойчивое сельское хозяйство, такое как лекарственные травы и выращивание картофеля, внесло большой вклад в местную экономику.

Уезд Миньсянь в Динси известен как «родной город Анжелики Angelica sinensis в Китае», где 50% обрабатываемых земель используется для выращивания трав, приносящих прибыль, составляющую 60% чистого дохода фермеров уезда. Власти провинции надеются к 2023 году создать 76 ведущих предприятий в этой отрасли.