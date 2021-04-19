Волгоград, 19 апреля, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Волгоградский арбитраж изъял из частной собственности кинотеатр «Юбилейный», который является частью культурного наследия региона. Здание будет продано с публичных торгов. Решение суда по иску комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из видео на YouTube Кинотеатр «Юбилейный». Волгоград

Решением судьи Куропятниковой у ООО «Плюс» здание изъято в связи с тем, что собственник не выполняет требования законодательства об объектах культурного наследия и охранное обязательство, что подтверждается несколькими решениями судов.

«Более того, согласно акту осмотра объекта культурного наследия — «Кинотеатр «Юбилейный» от 28.09.2020 года, составленному помощником прокурора Красноармейского района г. Волгограда и сотрудником комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, установлено аварийное состояние названного объекта», — уточнялось в материалах дела.

Третьим лицом в споре участвовала областная прокуратура. Объект, если решение не будет обжаловано, выставят на публичные торги «в порядке, установленном пунктом 1 статьи 54 федерального закона от 25.06.2002 No73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Напомним, иск к ООО «Плюс» поступил в суд в феврале 2021 года. По делу наложили обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий и запрета регистрации перехода прав.

В споре речь шла о здании площадью 3045,6 кв. м, расположенном на участке 2,6 тыс. кв. м по проспекту им. Героев Сталинграда, 3 в Волгограде.