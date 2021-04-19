Нейпьидо, , 03:19 — REGNUM Японский журналист Юки Китадзуми, занимавшийся освещением протестов, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Мьянме. Об этом 19 апреля сообщает агентство Kyodo.

Гражданин Японии, мужчина 45-ти лет был задержан возле своего дома. Полиция провела у него обыски, после чего журналист на связь не выходил. Японским дипломатам до настоящего времени не удалось установить местонахождение Китадзуми, его мобильный телефон отключён.

Китадзуми являлся сотрудником одной из ведущих газет Японии Nikkei. После ухода из издания он стал фрилансером и сотрудничал с рядом японских СМИ. Однажды его уже задерживали в Мьянме, это произошло в феврале текущего года, однако журналиста быстро освободили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в результате протестов после захвата власти в стране военными погибли 737 человек, под стражей остаются более 3,2 тыс. человек.

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