Москва, , 03:01 — REGNUM Серьёзный вред здоровью может нанести даже небольшая передозировка популярного обезболивающего парацетамола. Об этом 19 апреля сообщает издание Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

Парацематол является очень популярным обезболивающим и жаропонижающим средством. Он входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Передозировка препарата может вызвать ряд побочных реакций. В частности, в течение нескольких часов после приёма пациентом гепатотоксической дозы у него может возникнуть тошнота, рвота, сонливость, желтуха и боль в правой верхней части живота.

При этом препарат может спровоцировать и повреждение печени, а при злоупотреблении им человек может приобрести проблемы со здоровьем, а в особо сложных случаях передозировки парацетамолом возможен и летальный исход.

В свою очередь медики из испанского университета Наварры назвали парацетамол идеальным средством для лечения лёгкой и умеренной боли, которая сопровождается повышением температуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности обезболивающих препаратов.

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