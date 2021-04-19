Тамбов, 19 апреля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Градообразующее предприятие Котовска (Тамбовской области) — ФКП «Тамбовский пороховой завод», а также Минпромторг России получили очередной многомиллионный иск от поставщика газа. Арбитраж Тамбовской области начнёт рассматривать претензии компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» 17 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Selfcreation.ru Долги

Арбитражный суд Тамбовской области получил иск 15 апреля 2021 года. Сумма претензий составляет 61 522 284,19 рубля. Это долг за поставленный газ. Прочие детали дела пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2020 года по другому спору между пороховым заводом, Минпромторгом РФ, выступавших ответчиками, и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» (истцом) было подписано мировое соглашение по долгу на сумму свыше 38 млн рублей. Задолженность госзавод обязался выплатить до 10 февраля 2021 года.

Систематически поставщик услуги вынужден взыскивать долги за газ через суд. Министерство выступает по таким искам почти всегда как соответчик, которого периодически обязывают выплачивать задолженность, если первый ответчик не найдёт собственных средств на эти цели.