Москва, 19 апреля 2021, 02:45 — REGNUM Решением арбитража Москвы с концерна «Алмаз-Антей» в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» была взыскана неустойка почти на 13 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Судья взыскал в пользу истца неустойку «согласно договору №299/19
Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия.
Напомним, в апреле 2021 года Минобороны России также обратилось с финансовым иском к концерну «Алмаз-Антей». Истец требует более 69,1 млн рублей. До этого был подан иск о взыскании неустойки по госконтракту на сумму свыше 22,2 млн рублей.
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» создан в 2002 году и объединяет десятки предприятий, которые работают в воздушно-космической отрасли.