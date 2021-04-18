Москва, 19 апреля, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы с концерна «Алмаз-Антей» в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» была взыскана неустойка почти на 13 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Давид Альфаро Сикейрос. Портрет буржуазии. 1939

Судья взыскал в пользу истца неустойку «согласно договору №299/19 от 07.05.2019 года в размере 12 993 865 рублей 2 копеек». Помимо этого, ответчик обязан возместить 88,108 тыс. рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия.

Напомним, в апреле 2021 года Минобороны России также обратилось с финансовым иском к концерну «Алмаз-Антей». Истец требует более 69,1 млн рублей. До этого был подан иск о взыскании неустойки по госконтракту на сумму свыше 22,2 млн рублей.