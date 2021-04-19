Москва, , 02:45 — REGNUM Член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные сведения о доходах сенаторов.

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Если ежедневный доход Пономарёва в 2019 году составлял 7,5 млн рублей, то в 2020 он вырос до 11,4 млн рублей.

Супруга сенатора пополнила семейный бюджет на 25,3 млн рублей.

Судя по официальной декларации, супруга Пономарева владеет земельным участком площадью 36 тыс. кв. м., машиноместом и квартирой. На самого сенатора зарегистрировано три квартиры, четыре машиноместа и ещё три нежилых помещения. Валерий Пономарёв является собственником четырёх автомобилей — Бентли BENTAYGA W12, Бентли Арнаж R, ГАЗ 21 и Феррари F430.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам декларационной кампании за 2016 год сенатор от Камчатки Валерий Пономарев с доходом в 2,6 млрд рублей стал самым богатым членом Совета Федерации. В первую пятерку по доходам в верхней палате парламента входит и второй сенатор от региона Борис Невзоров — 173 млн рублей.