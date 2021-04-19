Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Решение президента США Джозефа Байдена о продлении сроков вывода американских войск из Афганистана раскритиковал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Заявление экс-президента США распространило 19 апреля издание Newsweek.

Трамп заявил, что «ему бы не хотелось», чтобы Байден завершил вывод войск США из Афганистана к 11 сентября. Экс-президент пояснил, что эту операцию можно и нужно провести значительно быстрее, так как войска находились там на протяжении «слишком большого времени». Трамп уточнил, что его администрация сделала всё возможное для быстрого вывода войск, сократив контингент американских военнослужащих там с 16 тыс. до 2 тыс. человек.

Второй причиной, по которой вывести войска из Афганистана стоит гораздо раньше намеченной Байденом даты, состоит в том, что, по мнению Трампа, 11 сентября должно «оставаться днём памяти и скорби» в знак уважения к американцам, погибшим в этот день в 2001 году в результате терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин и ещё ряд американских высокопоставленных военачальников выступили против вывода войск из Афганистана.

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