Москва, 19 апреля, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы вынес решение по иску владельца телеканала «Царьград» — непубличного акционерного общества «Царьград медиа», чей аккаунт в YouTube был заблокирован. Судья Чадов своим вердиктом признал недействительным отказ от договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager Small Business и обязал восстановить доступ. Решение еще может быть обжаловано. Ответчиками по делу проходили три компании, в том числе ирландская Google Ireland Limited, американская Google LLC и российское ООО «Гугл», передаёт ИА REGNUM.

Shawn Collins Google

Услуга компании до блокировки аккаунта предоставлялась на основании договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager Small Business от 30 декабря 2019 года. Суд признал недействительным отказ ответчиков от этого договора. Судья также оставил без рассмотрения заявление Google LLC (США) об оставлении иска без рассмотрения.

Ответчиков обязали восстановить доступ к аккаунту. Если решение не будет исполнено в течение пяти дней с даты вступления в силу, с ответчиков солидарно взыщут в пользу истца «судебную неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза».

Напомним, дело слушалось с августа 2020 года и может стать прецедентным для владельцев акканутов на видеохостинге, попавших «под нож» без веских причин.

В случае с «Царьградом» в качестве обоснования причин отключения услуг было предъявлено нарушение экспортного законодательства. Тогда МИД России прокомментировал эти действия. Мария Захарованазвала их циничными и «очередным примером политической цензуры».