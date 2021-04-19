Южно-Сахалинск, , 02:18 — REGNUM В Южно-Сахалинске ликвидируют последствия снежного циклона. Изначально синоптики прогнозировали дождь с сильным ветром, но островной регион засыпало снегом. Власти разрешили школьникам остаться в понедельник, 19 апреля, дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Южно-Сахалинска.

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В администрации столицы Сахалина признали, что убрать снег с дорог и тротуаров до начала рабочего дня не успели — вся техника уже переведена в летний режим работы.

«Предприятия мобилизуют все свои ресурсы», — уточнили в мэрии.

Власти обратились к автолюбителям, с просьбой быть осторожнее на дорогах. Сбоев в движении общественного транспорта нет.

Местами в Южно-Сахалинске произошли перебои электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в понедельник, 19 апреля, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №117 — «Южно-Сахалинск — Троицкое».