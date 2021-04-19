Южно-Сахалинск, , 02:06 — REGNUM На Сахалине в понедельник, 19 апреля, перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №117 — «Южно-Сахалинск — Троицкое».

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Как пишут очевидцы в соцсетях, автобус слетел в кювет и упал на бок. О пострадавших не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил областному минздраву оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим, и минтранспорта разобраться в причинах ДТП, об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Отметим, что на Сахалине действует снежный циклон, который принёс на территорию островного региона сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петергофе иномарка после ДТП съехала в кювет и задела 13-летнюю девочку, которая шла по тротуару. Машина прижала ребенка к ограде, школьница в тяжёлом состоянии.