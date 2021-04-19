Тегеран, , 01:33 — REGNUM Частичная приостановка добычи нефти произошла после землетрясения в иранской провинции Бушер на юге страны. Об этом 19 апреля сообщает агентство Mehr.

В компании Gachsaran Oil and Gas сообщили, что в результате подземных толчков магнитудой 5,6 была повреждена насосная станция. Из-за этого добычу нефти пришлось частично приостановить. Масштаб возникшей проблемы не уточняется.

В то же время уточняется, что Бушерская АЭС в результате землетрясения повреждений не получила, её деятельность не была нарушена. Все объекты, оборудование и здания АЭС в Бушере находятся в идеальном состоянии. Бушерская АЭС возводилась в соответствии с международными стандартами и защищена от самых сильных землетрясений, которые теоретически возможны в данном регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за землетрясения в Индонезии пострадали более 4,8 тыс. семей.

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