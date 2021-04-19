Ростов-на-Дону, , 01:08 — REGNUM В одном из детских садов Ростова-на-Дону малышей кормят обедами, в которых обнаружены тараканы. О грубых нарушениях санитарного законодательства в социальных сетях сообщила мать одного из воспитанников.

«Вот так кормят в саду № 106 «Тополёк». В еде — тараканы. Работники садика бояться открыто говорить, так как их уволят с работы, но такие факты долго не утаишь. Дети-то замечают. Да и работники молчать не хотят. Это фото сделано одним из них и передано мне, у меня ребёнок в этом саду», — написала подписчица паблика «Это Ростов».

Якобы заведующая дошкольным учреждением о проблеме знает, однако строгого наказания не боится.