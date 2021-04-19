Ростов-на-Дону, , 01:02 — REGNUM В Ростовской области рассматривается возможность полного запрета на купание в необорудованных местах. С инициативой выступил председатель комитета донского парламента по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Григорий Фоменко (КПРФ).

«Необходимо полностью запретить купание в необорудованных местах. Для решения этой проблемы нужно активнее привлекать не только участковых полицейских, но и дружинников, казачьи патрули, мобилизовать местных жителей. Это и дежурство спасателей, и наличие средств спасения, и уборка территории, и вывоз мусора», — отметил народный избранник.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году из-за коронавирусных ограничений был сокращён список пляжей, подготовленных к купальному сезону. Однако жители Ростовской области пренебрегают мерами безопасности и продолжают купаться там, где это категорически запрещено. Это приводит к печальным последствиям.

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