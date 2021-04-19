Хьюстон, США, , 00:52 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Об этом 18 апреля сообщает издание Wall Street Journal.

ДТП произошла недалеко от города Хьюстон 17 апреля в 23:25 по местному времени (15:35 мск 18 апреля). По предварительным данным, электромобиль не вписался в поворот на высокой скорости. Один из пассажиров в момент аварии находился на переднем сидении, второй сидел сзади. За рулём электромобиля никого не было, он ехал в режиме автопилота.

Сотрудник местной полиции Марк Херман уточнил, что за рулём электромобиля в момент аварии не было водителя, полиция уверена в этом на 99,9%. Отмечается, что сотрудникам экстренных служб пришлось потратить более четырёх часов, чтобы ликвидировать пожар, возникший в результате аварии. В настоящее время расследование продолжается, в частности, устанавливается, сработали ли подушки безопасности в момент столкновения электромобиля с деревом.

Компания Tesla пока воздерживается от комментариев по факту ДТП. Производители электромобилей Tesla всегда оговаривают, что даже при работе автопилота в электромобиле водитель должен находиться на положенном месте и не убирать рук с рулевого колеса. На практике многие водители игнорируют это требование, что уже неоднократно приводило к авариям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2020 года сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Марки призвал компанию Tesla сменить название функции «Автопилот», чтобы не вводить в заблуждение водителей.

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