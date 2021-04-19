Ростов-на-Дону, , 00:51 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после проигрыша столичному «Локомотиву» (1:4) отметил, что игра соперников его не удивила. При этом на поле шла упорная борьба за мяч.

«До удаления, проигрывая 1:2, закрыться в оборону смысла не было. Многое получалось тогда, в том числе прессинг. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые мяч просто так не отдадут, приходилось идти вперёд. Резюмируя, до удаления, не считая первых пяти минут, команда сыграла нормально. Потом пошёл другой футбол. Такие «подарки» «Локомотиву» делать нельзя. <…> Как они играли всегда, так и играли сегодня. Больше неожиданностей мы создали сами себе», — отметил наставник жёлто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков. «Локомотив» поднялся на вторую строчку, заработав 49 очков.

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