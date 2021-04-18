Москва, , 23:54 — REGNUM В Москве останется всего пять дипломатов в штате посольства Чехии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, комментируя информацию об объявлении Российской Федерацией персонами нон грата 20 сотрудников диппредставительства.

«Останется там пять дипломатов, — сказал Йиндрак. — … На то, чтобы они (дипломаты) покинули (страну), им предоставлено 24 часа».

При этом он добавил, что вынужденные покинуть Россию дипломаты не являются агентами чешских спецслужб.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва выражает Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников посольства РФ в Праге.

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