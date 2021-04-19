Москва, , 07:20 — REGNUM Виртуальный гид по городу «Узнай Москву» прошел модернизацию. Об этом 19 апреля заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На сайте не только сменили дизайн, но и сделали его более удобным для пользователей. В первую очередь это касается работы поиска. Посетители могут найти нужный им маршрут или объект по его названию, адресу и ближайшей станции метро. Функционал сайта позволяет гражданину, гуляя по столице, в несколько кликов получить справку об объекте, мимо которого он проходит. Помимо этого, на портале обновили разделы и запустили дополнительные инструменты.

«Узнай Москву» — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 миллиона раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей», — завила вице-мэр.

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