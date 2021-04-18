Париж, , 23:43 — REGNUM Избыток запасов нефти, накопленных за пандемию коронавируса, почти истощился. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, по итогам февраля в мировых хранилищах осталось менее одной пятой части от накопленных объемов топлива.

Как говорится в отчете МЭА, в июне прошлого года на пике в хранилищах накопилось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015−2019 годы. В феврале 2021 года объем снизился до 57 млн баррелей.

Потребление топлива выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть, уточняют эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей за вторую неделю апреля. Запасы бензина повысились на 5,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 3 млн баррелей. Участники рынка ожидают снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

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