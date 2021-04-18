Анкара, , 22:54 — REGNUM Более 55 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Турции. Об этом 18 апреля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 55 802 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 268 447.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 35 926, за минувшие сутки скончались еще 318 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия моста «Хасанкейф-2» через реку Тигр, заявил, что власти Турции ведут успешную борьбу с пандемией коронавируса.

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