Афины , , 22:47 — REGNUM Власти Греции продлили до 26 апреля разрешение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю. Об этом говорится в официальной «Газете правительства».

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Отмечается, что у приезжающих должен быть отрицательный результат теста на COVID-19 и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией Ростуризм предлагает альтернативные массовые пляжные зарубежные направления. Хотя отмечается, что выбор крайне ограничен, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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