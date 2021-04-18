Минск, , 22:37 — REGNUM Гражданин США Юрий Зенкович, задержанный по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии, связан со спецслужбами США. Об этом заявил 18 апреля начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек в интервью телеканалу ОНТ.

«Он (гражданин США Юрий Зенкович — прим. ИА REGNUM) осуществлял поиск (на территории Белоруссии — прим. ИА REGNUM), предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС и правоохранительных органов», — отметил Бычек.

Начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии уточнил, что гражданин США, по данным следствия, искал готовых участвовать в насильственном свержении действующей власти лиц за денежное вознаграждение.

По его словам, два случая передачи незаконного денежного вознаграждения военнослужащим зафиксировали сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в ФСБ сообщили, что двоих человек, которые планировали осуществить госпереворот в Белоруссии, задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

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