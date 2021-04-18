Осло, , 22:23 — REGNUM Власти Норвегии распространили необходимость проходить тест на COVID-19 на границе при въезде в страну на детей младше 12 лет. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

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«Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет тоже должны проходить тест на границе», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это связано с новыми мутациями коронавируса, которые более заразны, в том числе, когда заразившимся является ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии приняло решение прекратить использование вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза у молодых пациентов. Основанием для такого решения стало соотношение между степенью риска и степенью пользы от использования данного препарата.

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