Женева, Швейцария, , 22:12 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 140 322 903 человек, за последние сутки в мире зафиксировано 809 004 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 18 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 11 481 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 003 794.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 800 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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