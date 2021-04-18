Остин, США, 18 апреля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В американском штате Техас произошла стрельба. Об этом 18 апреля передает телеканал CNN со ссылкой на местные экстренные ведомства.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Инцидент произошел на пересечении двух улиц в городе Остин. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере три человека.

В настоящее время стражи порядка ведут поиски подозреваемого.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 18 апреля в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу в баре.

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