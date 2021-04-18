Москва, , 21:56 — REGNUM Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Чехии и объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Об этом 18 апреля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что 20 чешских дипломатов должны покинуть территорию России до конца 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время 18 дипломатов РФ должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехии им дали двое суток.

По версии Праги, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

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