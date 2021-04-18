Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов выражают поддержку Чехии в её «решительном ответе на подрывные действия России», заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность наших союзников и партнеров», — говорится в заявлении Прайса, опубликованном в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехии им дали 48 часов.

По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.

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