Москва, , 21:41 — REGNUM МИ-8 УВИДЕЛ «ПАРТИЗАНА» НА АН-2Аэропорт Саратов (Гагарин). По информации диспетчера аэродрома, экипаж Ми-8 наблюдал полет белого самолета Ан-2 на высоте 30−50 метров в районе н.п. Красный Октябрь. После уточнения информации о наличии планов на полёт самолёта выяснилось, что план полёта отсутствует и разрешение не выдавалось. Информация доведена до органов ФСБ и ПВО.

БОИНГ-777 «АЗУРА» ВСТРЕТИЛ ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ

Москва (Внуково). После взлёта самолёта В-777 на высоте 2150 м, экипаж наблюдал шары белого и чёрного цвета. Командир принял решение продолжить полёт на аэродром назначения Анталья. Самолёт B-777, рейс «Москва (Внуково) — Анталья». Эксплуатант «АЗУР Эйр».

У А320 «СИБИРИ» ОТКАЗАЛА СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

Аэропорт Самара (Курумоч). После взлета экипаж доложил о неработающем оборудовании TCAS. Командир принял решение следовать в аэропорт назначения. Самолет А-320, рейс СБИ1074 «Самара — Москва (Домодедово)». Авиакомпания «Сибирь».

НА ЗАХОДЕ В ШЕРЕМЕТЬЕВО «АЭРОФЛОТ» ВСТРЕТИЛ БЕСПИЛОТНИК

Москва (Шереметьево). При заходе на посадку самолёта А-320 поступил доклад экипажа о наблюдении дрона темно-серого цвета на высоте 3500−3600 футов. На безопасность выполнения полёта влияние не оказано, посадка прошла благополучно. Самолёт А-320, рейс «Ростов-на-Дону (Платов) — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

В ПОЛЁТЕ У «АЭРОФЛОТА» СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Ростов-на-Дону. Экипаж доложил о срабатывании индикации открытия грузовой двери, командир принял решение следовать в аэропорт назначения Шереметьево на высоте 4550 м. Посадка прошла благополучно. Самолет A-320/M, рейс «Волгоград — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

В ДОМОДЕДОВО «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ВСТРЕТИЛИ ЧЁРНЫЙ ШАР

Москва (Домодедово). При заходе на посадку самолёта на высоте 4400 футов поступил доклад экипажа о наблюдении крупного шара чёрного цвета. Посадка прошла благополучно. Самолёт А-320, рейс «Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Шереметьево)». Авиакомпания «Уральские авиалинии».

СУПЕРДЖЕТ «РОССИИ» В ПОЛЕТЕ ПОТЕРЯЛ ОБТЕКАТЕЛЬ

Аэропорт Челябинск (Баландино). На послеполетном осмотре обнаружено отсутствие обтекателя антенны верхней части фюзеляжа. Самолёт отстранён от полета. Самолет SU-95/M, рейс SDM6261 «Москва (Шереметьево) — Челябинск (Баландино)». Авиакомпания «Россия».

«АЭРОФЛОТ» СЕЛ В КРАСНОЯРСКЕ ИЗ-ЗА БОЛЬНОГО

Красноярск. Больной пассажир на борту старше 70 лет. Потеря сознания. Уход на запасной аэродром Красноярск (Емельяново). Посадка прошла благополучно. Самолет А-330, рейс «Москва (Шереметьево) — Владивосток». «Аэрофлот».

«СИБИРЬ» УШЛА В БРАТСК ИЗ-ЗА БОЛЬНОГОИркутск. По докладу экипажа, у пассажира 60 лет зафиксировано низкое давление. Командир принял решение об уходе на запасной аэродром Братск. Посадка прошла благополучно. Самолет А-321, рейс «Москва — Благовещенск». Авиакомпания «Сибирь».

«СИБИРЬ» УШЛА В НОВОСИБИРСК ИЗ-ЗА БОЛЬНОГО

Новосибирск. Больной пассажир на борту: сахарный диабет, потеря сознания. Командир принял решение уход на запасной аэродром Новосибирск (Толмачево). Посадка прошла благополучно. Больной госпитализирован. Самолет А-321, рейс «Москва (Домодедово) — Улан-Удэ». Авиакомпания «Сибирь».