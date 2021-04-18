Прага, , 21:32 — REGNUM Власти Чехии вынесут на обсуждение на предстоящем заседании НАТО инцидент в деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складе боеприпасов. Об этом заявил посол Чехии при Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский.

«Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится 20 апреля, рассмотрение инцидента в Врбетице», — цитирует его «Чешское радио».

Он добавил, что уже проинформировал в представителей членов НАТО о подробностях инцидента во Врбетице.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 апреля, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехии им дали 48 часов.По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.