Минск, , 21:19 — REGNUM В отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые сотрудничают со следствием и дают признательные показания, впервые в истории было возбуждено дело по статье о попытке захвата власти. Об этом 18 апреля сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, в истории страны не было подобных дел, так как речь идет, по сути, о подготовке госпереворота.

«Продолжаются (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) следственные действия, — сказал представитель КГБ страны. — Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ».

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перекрыть данные о готовящемся государственном перевороте в Белоруссии необходимо было странам Запада заявлениями из Чехии.

Читайте также: В МИД России заявили о попытке перекрыть данные о госперевороте в Минске