18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили желание президента Франции установить красные линии, за которые можно будет вводить санкции против России.

Светлана Рыбина, , 22:41 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он призвал определить красные линии для Российской Федерации, за нарушение которых следует вводить санкции, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 18 апреля в социальной сети Facebook.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«А до этого линии были какие? Раньше санкции вводили, опираясь на синие линии?» — задаётся вопросом Igor T.

Многие пользователи считают, что санкционная политика Запада зашла в тупик, и они уже просто не знают, что следует делать, чтобы каким-то образом надавить на Россию.

«Макарон-то свои красные линии определить не может, а тут такой призыв. Санкции — это даже не оружие, скорее стоны от безысходности», — считает Natalja M.

Некоторые комментаторы уверены, что точно такие же линии может со своей стороны установить и Российская Федерация, но тогда ситуация с взаимоотношениями двух стран скатится в полнейший абсурд.

«Отлично! Давайте Россия начнёт определять границы для других стран, и чуть что — «Вы переступили красную границу, нате вам санкции». Вот не дебилизм ли?» — обращается Elena D.

Красная линия Максим Додонов © Красная Весна

Часть людей считают, что подобное заявление президента Франции является прямым оскорблением нашей страны. Граждане считают, что, судя по всему, Франция стоит перед обрывом, раз её политики не думают о том, что говорят.

«Кто такой Макрон, чтобы России условия ставить? У Европы старческий маразм. Никак не развиваются, а наоборот, всё у них рушится. И ещё пытаются стране, которая самодостаточная, палки в колёса вставлять», — отметила Natalia G.

Ряд комментаторов считает, что Россия всё делает правильно. Иначе зачем бы другим странам пытаться оказать на неё давление и заставлять подчиниться?

«Если такой массовый психоз, значит, мы всё правильно делаем. Для них самое страшное, что мы спокойны. Мы живём своей жизнью, пусть не самой сладкой, но мы сами разберёмся у себя», — считает Акдаулет С.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Нашлись и те, кто указал на то, что Макрон является «хромой уткой», его политическая карьера близится к концу, и на подобные высказывания не стоит обращать какого-либо внимания.

«Просто сказочный Макарон. Его уйдут в 22-м году! Уровень поддержки ниже 35% у населения, и он такой «тупняк» предлагает! Красными линиями для всего ЕС стало расширение НАТО, которого обещали не делать», — поделился своим мнением Maksim O.

Напомним, 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции.