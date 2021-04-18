Киев, , 21:10 — REGNUM На Украине открыли уголовное производство в отношении министра юстиции Дениса Малюськи, сообщают 18 апреля «Украинские новости».

Отмечается, что в феврале директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с заявлением об «умышленном совершении Малюськи, а также его первым заместителем и их подчинёнными действий, направленных на противоправное завладение имуществом компании».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Противоправное завладение имуществом предприятия, организации».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года уголовное дело о коррупции возбудили на Украине в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Дело возбудило украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Другим фигурантом дела является экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В деятельности этих людей усматриваются нарушения статьи УК Украины о злоупотреблении полномочиями должностным лицом. Их подозревают в том, что они содействовали незаконному переводу €62 млн со счетов украинского «Городского коммерческого банка» в австрийский Meinl Bank Aktiengeselschaft.