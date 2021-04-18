Екатеринбург, , 21:09 — REGNUM Депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев («Единая Россия») сильно обеднел в 2020 году по сравнению с 2019-м. Его доход составил 11 841 260,56 рублей против прежних 283 736 815,23.

Из недвижимости у него имеются шесть участков земли, гостевой дом, два жилых дома и трансформаторная подстанция.

Лев Ковпак («Единая Россия») тоже обеднел, но не так сильно, как Муцоев, всего в два с лишним раза. Его доход составил 36 036 209,05 рубля вместо предыдущих 78 065 207,41. Депутат имеет два участка земли, а не три, два жилых дома, две квартиры, жилое строение, гаражный бокс, машиноместо и гараж-стоянку.

Николай Езерский (КПРФ) заработал 7 920 573,72 рубля, немного обеднев, а его супруга — 1 669 806,05, в два с лишним раза меньше, чем было по итогам 2019 года. Депутат имеет квартиру, два жилых дома и участок земли. Его жена ранее владела гаражом, но по итогам 2020 года он за ней уже не значится.

Андрей Альшевских («Единая Россия») заработал 5 632 436,55 рублей, слегка разбогатев. Из недвижимости у него есть земельный участок, жилой дом, баня и хозяйственная постройка.

Максим Иванов («Единая Россия») получил доход в размере 5 216 253,27 рублей, немного потеряв в деньгах, а его супруга — 443 080,13. У депутата есть 1/22 часть нежилого помещения, а у его жены — квартира, участок земли и садовый домик.

Павел Крашенинников («Единая Россия») показал доход в размере 6 124 429,16 рублей, а его жена — 1 412 868,96. Оба немного потеряли в деньгах. Супружеская чета владеет двумя жилыми домами, участком земли, двумя квартирами и машиноместом.

Алексей Балыбердин («Единая Россия») заработал 5 611 345,94 рубля, а его супруга — 592 085,51. Оба немного разбогатели. Из недвижимости у депутата, как и год назад, только квартира площадью 63,90 кв. метров.

Андрей Ветлужских («Единая Россия») отчитался о сумме в 5 572 341,58, потеряв по сравнению с 2019 году почти 3 млн. Зато теперь у него в собственности снова есть недвижимость, а именно — нежилое помещение площадью 76,20 кв. метра.

Александр Петров («Единая Россия») продемонстрировал сумму заработка в 5 682 305,19 рубля, а его супруга — 1 358 212,42. У обоих за год доходы немного выросли. Депутат имеет жилой дом и участок земли, а на двоих с супругой — квартиру.

Сергей Чепиков («Единая Россия») заработал 7 019 518,03 рубля, его супруга — 55 304,38. Доход женщины вырос в 7,14 раз. У Чепикова есть нежилое помещение и жилой дом, у его жены — квартира и участок земли, которого раньше не было, а у троих детей — доли в квартире площадью 44 кв. метра.

Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») заработал 5 450 385,52 рубля, немного разбогатев. Его супруга тоже делает большие успехи, её доход составил за год 193 732 рубля вместо прежних 31 686,62. Депутат имеет квартиру и четверть другой квартиры.

Антон Шипулин («Единая Россия») показал доход в размере 16 466 687,29 рубля. По итогам 2019 года у него было всего лишь 2 703 264,54 рубля. Депутат имеет 11 участков земли, четыре нежилых помещения, два жилых дома, два «помещения», две квартиры и два гаража. Его супруга заработала за год 45 тыс. рублей.

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