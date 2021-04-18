Калуга, , 21:03 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 апреля. Днём ранее, 17 апреля, в регионе было зарегистрировано 58 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 407 человек, 1719 человек находятся на лечении, 31 386 человек выздоровели.

По данным калужского областного Минздрава, за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Козельского района 1956 года рождения и житель Дзержинского района 1934 года рождения. Всего с начала пандемии в регионе скончались 302 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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