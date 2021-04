Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Сценарист Days Gone Джон Гэрвин заявил, что поклонники игры не получат сиквел из-за того, что они не хотели покупать её после релиза по полной стоимости. Об этом 18 апреля сообщает портал Eurogamer.

«У меня есть мнение по поводу того, что может заинтересовать вашу аудиторию, и оно может разозлить её часть, — сказал, Гэрвин, — если вы любите игру, купите ее по чёртовой полной цене».

Он добавил, что геймеры должны были поддержать Days Gone на этапе релиза, а не получать доступ к игре через подписочный сервис PlayStation Plus. По мнению Гарвина, именно это стало причиной, по которой игра God of War разошлась миллионными тиражами, а Days Gone — нет.

Стоит отметить, что многие эксперты имеют иную точку зрения, согласно которой Sony перестала выпускать множество разнообразных игр из-за того, что сосредоточилась на реализации высокобюджетных проектов. Ранее известный журналист Джейсон Шрайер сообщил, что студия Bend, являющаяся подразделением Sony, предлагала компании реализовать проект второй части сиквела Days Gone, однако это предложение было отвергнуто руководством компании.

