Лондон, , 20:52 — REGNUM 18 апреля в рамках 32 тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Бернли» со счетом 3:1. Гол 28-летнего английского центрального защитника «Бернли» Джеймса Тарковского на 50 минуте встречи стал для «манкунианцев» 1000 пропущенным мячом в рамках Английской Премьер-лиги. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Манчестер Юнайтед», одержав победу в 32 туре АПЛ и набрав 66 очков, укрепился на второй позиции. «Бернли» с 33 очками остался на 17 строчке в непосредственной близости с зоной вылета.

Самым ценным игроком встречи был признан Мейсон Гринвуд, отметившийся двумя забитыми мячами и одной успешной обводкой. Точность передач полузащитника составила 81%.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» пятой подряд в рамках Английской Премьер-лиги.