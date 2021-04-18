Балад, Ирак, , 20:42 — REGNUM В Ираке подверглась ракетной атаке военная база, где находятся военные США. Об этом 18 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, инцидент произошел в городе Балад. По последним данным, на территории военного объекта упали по меньшей мере пять ракет.

Ответственность за данную атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля в городе Эрбиле (Ирак) возле аэропорта упала ракета.

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