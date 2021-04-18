Ашхабад, , 20:34 — REGNUM Ушел из жизни отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, ему было 88 лет. Об этом 18 апреля сообщает гостелевидение республики.

Мяликгулы Бердымухамедов Turkmenistan.gov.tm

«В священный месяц Рамазан на 89-м году жизни скончался отец нашего президента Мяликгулы Бердымухамедов», — сообщает гостелевидение.

Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1. Он работал библиотекарем, а после был учителем начальных классов. С июня 1958 по 1982 год он занимал различные должности в министерстве внутренних дел республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о переименовании целого ряда населенных пунктов, названных в честь его предшественника, покойного Сапармурата Ниязова.

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