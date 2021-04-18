18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили победу команды школьниц из России на конкурсе по математике.

Тимур Кондратьев, , 21:54 — REGNUM Победа команды российских школьниц, которая завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в общем зачёте на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек в Грузии, породила возникновение множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Математика Иван Шилов © ИА REGNUM

"В России самые классные девушки. И в фигурном катании горазды, и в математике. Респект вам и с победой!» — пишет Иван Д.

Многие люди искренне оказались обрадованы победе российских школьниц. Люди считают, слабый пол в России обладает не только высокими визуальными качествами, но и ощутимым уровнем интеллекта.

«Наши девочки не только самые красивые, но и самые умные!» — отметил Александр С.

Победительницы Олимпиады Министерство просвещения РФ

Некоторые комментаторы считают, что победа российских школьниц не растопит сердце чиновников, и они не пойдут на то, чтобы по достоинству наградить девочек за усердный интеллектуальный труд и славу, добытую для нашей страны.

«И что толку? Таких продвигать надо, премии давать. А у нас в ладоши похлопают, и всё. Парнишка завоевал первое место на олимпиаде по физике, и что он получил? Да ничего! Зато у нас Бузова и Моргенштерн при деньгах и славе. Жесть!» — указал Павел Б.

Часть людей убеждена, что успешные дети зачастую выбирают дальнейшую свою жизнь за пределами своей Родины. Граждане считают, что всему виной то, что государство недостаточно ценит и поощряет своих талантливых граждан.

«Поздравим будущих гражданок США, Германии, Британии и Израиля!» — написал пользователь под псевдонимом «Робот Бендер».

Сборная России Министерство просвещения РФ

Отдельные граждане считают, что победа школьниц поможет им в будущем прожить интересную и счастливую жизнь, а то где, она будет протекать, уже не столь важно.

«Чьи-то воспитанницы показали, что учебный процесс проходит не зря. Мои тоже не так давно победили в вокальном конкурсе. Какую жизнь и где они выберут в дальнейшем — это их дело. Но знания помогут им справиться с жизненными задачами», — считает Надежда Ш.

Нашлись и те, кто отметил, что в современной России такие дети не находят такого же материального достатка и известности, как различные участники массмедиа.

Министерство просвещения РФ

«Вот она, золотая молодёжь, а не эти тиктокеры, блогеры, светские львицы и прочая лабуда», — поделилась своим мнением Зоя Ч.

Напомним, 18 апреля команда российских школьниц завоевала четыре золотые медали и заняла первое место в общем зачёте на десятой Европейской математической олимпиаде для девушек. Девочки получили почти максимальное количество баллов: 167 из 168.