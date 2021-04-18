Берлин, , 20:30 — REGNUM Вице-президент Немецкой футбольной ассоциации Кристиан Зайферт поддержал УЕФА и выступил против создания Суперлиги.

«DFL отвергает любую концепцию европейской Суперлиги. Экономические интересы ведущих клубов Англии, Италии и Испании не должны приводить к подавлению структур, созданных во всем европейском футболе», — говорится в заявлении Зайферта, опубликованном 18 апреля на официальном сайте DFL.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерена дисквалифицировать из еврокубков клубы, причастные к созданию Суперлиги.