Донецк, , 20:11 — REGNUM Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли из гранатометов украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 18 апреля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В сообщении говорится, что обстрел села вёлся из населенного пункта Водяное, находящегося под контролем ВСУ. Отмечается, что всего по Ленинскому было выпущено 20 гранат.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что боевики ВСУ обстреляли из минометов Петровский район Донецка.

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