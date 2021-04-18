Вашингтон, , 19:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 52 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 52 373 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 31,6 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране превысило 567 тыс.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 80 тыс. новых носителей коронавируса.

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