Челябинск, , 19:55 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Гаартунг («Справедливая Россия») снова оказался самым богатым среди депутатов от Челябинской области. Его доход за год составил 39 341 462,18 рубля, почти на 11 млн рублей больше, чем за 2019 год, а вот его супруга обеднела, её доход оказался на отметке 118 782 284,01 рубля, на 10 с лишним миллионов меньше предыдущего показателя.

Из недвижимости у депутата в собственности значатся треть участка земли площадью 9846 кв. метров и треть жилого дома площадью 110,60 кв. метров. У его супруги есть по две трети этого имущества, а также два жилых дома в России, квартира с парковочным местом на Кипре и жилой дом в Швейцарии.

Елена Ямпольская («Единая Россия») заработала 5 595 664,65 рубля, а её супруг — 1 583 168,29 рубля. В 2019 году было соответственно 25 953 888,06 рубля и 4 264 748,64 рубля. Ямпольская владеет участком земли и третью, а её муж — двумя участками земли и жилым домом.

Виталий Пашин (ЛДПР) показал доход в размере 5 221 980,37 рубля, а его жена — 72 546 975,87. По итогам 2019 года было соответственно 5 435 545,74 и 10 283 445,04. В собственности у него квартира площадью 227,60 кв. метра. Его супруга имеет половину квартиры площадью 126,7 кв. метра, двое детей — по четверти той же квартиры, а ещё у одного ребёнка есть квартира площадью 73 кв. метра.

Андрей Барышев («Единая Россия») заработал за год 4 484 042,62 рубля. В 2019-м было 4 226 540,08, а в 2018-м — 4 029 797,29. Имеет две квартиры, причём одна находится в Испании, два участка земли, гараж и нежилое здание.

Владимир Бурматов («Единая Россия») показал за год 9 131 923,16 рубля, что гораздо больше уровней 2019 и 2018 года. Его супруга заработала 579 344,81 рубля — немного меньше, чем год назад. В совместной собственности у них есть квартира площадью 30,90 кв. метра.

Анатолий Литовченко («Единая Россия») получил в 2020 году 5 550 284,07 рубля, тем самым немного разбогатев. А его супруга нарастила свой доход в несколько раз, показав 1 373 549,46 рубля вместо прежних 162 746,70.У депутата есть три участка земли и жилой дом. Кроме того, с супругой они имеют доли в земельном участке и квартире.

Виталий Бахметьев («Единая Россия») отчитался о доходе в 9 629 941,14 рубля, разбогатев почти на два миллиона, а его супруга — 53 557 958,48 (обеднела более чем на 12 с половиной миллионов). У Бахметьева есть три жилых дома, три участка земли, гараж, три квартиры и четверть в ещё одной квартире, а также гараж. У его супруги — четыре участка земли, два гаража, квартира и четвёртая часть квартиры.

Олег Колесников («Единая Россия») заработал 4 711 615,33 рубля, немного разбогатев, а его супруга — 3 087 306,73, сильно обеднев. Недвижимости в собственности четы не значится.

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