18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили задержание семерых человек, которые испортили стену российского посольства в Праге.

Артур Савин, , 20:53 — REGNUM Заявление представителя полиции Праги Яна Данека о том, что семь человек, которые ночью облили кетчупом стены, окружающие посольство Российской Федерации в Чехии, были задержаны, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

»Антироссийская пропаганда в действии. Хомячки воюют против России», — считает Рома Г.

Многие пользователи считают, что данных преступников к подобным действиям подтолкнуло то, что против России развернулась широкомасштабной информационная война, направленная на взращивание среди европейцев русофобии.

Здание посольства России в Праге Krokodyl

«Это нормально. Пошла раскрутка русофобии. Ну, собственно, правительство Чехии само это замутило, зачем же тогда задерживать тех, кто верит своим властям?» — задаётся вопросом Валерий Ф.

Часть людей предположила, что совершившие преступление граждане просто оказались в неадекватном состоянии. Иначе они их действия объяснить не могут.

«Отдельные чехи, судя по всему, просто белены объелись. Просто часть отмороженных граждан. Чешский народ всегда нормально к нам относился», — заметил Vitaly G.

Здание посольства России в Праге Krokodyl

Некоторые комментаторы уверены, что на территории Чехии до сих пор существуют поклонники нацисткой Германии, поэтому неудивительно, что они испытывают ненависть по отношению к России.

«Страна-коллаборант. Чего вы хотели? Если они сами ноги раздвинули перед Гитлером, думаете, они рады своему освобождению от него?» — обращается Андрей Л.

Ряд пользователей указал на то, что страны Европы так легкомысленно относятся к тому, чтобы вводить санкции против России, что, скорее всего, и заставило людей поиздеваться над российским посольством в Праге. Они просто не чувствуют опасности преследования за свои деяния.

«В Европе и Штатах уже совсем офонарели. Не надо никаких доказательств, просто предположи, что может быть причастна Россия к тому или иному событию, и дело в шляпе. Выставляй санкции и морочь своему населению голову ложью», — отметил Мирослав С.

Жители Праги приветствуют вермахт. 1939

Нашлись и те, кто призвал руководство России жёстко отреагировать на случившееся. Если чехи понесут серьёзные издержки, то в следующий раз они сильно задумаются, предполагают люди.

«Закрыть все посольства, выдворить из России чехов, убрать с российского рынка все чешские товары, и всё будет отлично. В следующий раз подобные персонажи задумаются над тем, чтобы портить стену посольства», — написал Виктор В.

Напомним, 18 апреля представитель полиции Праги Ян Данек заявил журналистам, что семь человек, которые ночью облили кетчупом стены, окружающие посольство Российской Федерации в Чехии, были задержаны.