Артур Савин, 18 апреля 2021, 20:53 — REGNUM Заявление представителя полиции Праги Яна Данека о том, что семь человек, которые ночью облили кетчупом стены, окружающие посольство Российской Федерации в Чехии, были задержаны, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
»Антироссийская пропаганда в действии. Хомячки воюют против России», — считает Рома Г.
Многие пользователи считают, что данных преступников к подобным действиям подтолкнуло то, что против России развернулась широкомасштабной информационная война, направленная на взращивание среди европейцев русофобии.
«Это нормально. Пошла раскрутка русофобии. Ну, собственно, правительство Чехии само это замутило, зачем же тогда задерживать тех, кто верит своим властям?» — задаётся вопросом Валерий Ф.
Часть людей предположила, что совершившие преступление граждане просто оказались в неадекватном состоянии. Иначе они их действия объяснить не могут.
«Отдельные чехи, судя по всему, просто белены объелись. Просто часть отмороженных граждан. Чешский народ всегда нормально к нам относился», — заметил Vitaly G.
Некоторые комментаторы уверены, что на территории Чехии до сих пор существуют поклонники нацисткой Германии, поэтому неудивительно, что они испытывают ненависть по отношению к России.
«Страна-коллаборант. Чего вы хотели? Если они сами ноги раздвинули перед Гитлером, думаете, они рады своему освобождению от него?» — обращается Андрей Л.
Ряд пользователей указал на то, что страны Европы так легкомысленно относятся к тому, чтобы вводить санкции против России, что, скорее всего, и заставило людей поиздеваться над российским посольством в Праге. Они просто не чувствуют опасности преследования за свои деяния.
«В Европе и Штатах уже совсем офонарели. Не надо никаких доказательств, просто предположи, что может быть причастна Россия к тому или иному событию, и дело в шляпе. Выставляй санкции и морочь своему населению голову ложью», — отметил Мирослав С.
Нашлись и те, кто призвал руководство России жёстко отреагировать на случившееся. Если чехи понесут серьёзные издержки, то в следующий раз они сильно задумаются, предполагают люди.
«Закрыть все посольства, выдворить из России чехов, убрать с российского рынка все чешские товары, и всё будет отлично. В следующий раз подобные персонажи задумаются над тем, чтобы портить стену посольства», — написал Виктор В.
Напомним, 18 апреля представитель полиции Праги Ян Данек заявил журналистам, что семь человек, которые ночью облили кетчупом стены, окружающие посольство Российской Федерации в Чехии, были задержаны.