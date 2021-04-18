Пречистое, Ярославская область, 18 апреля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. 18 апреля скончалась глава Первомайского района Ярославской области Инна Голядкина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в местных органах власти.

Администрация Первомайского района Инна Голядкина

Местным жителям известно, что глава района боролась с онкологией, а потом еще и заразилась коронавирусом. Является ли COVID-19 основной причиной смерти, установят только медики.

Инне Ильиничне Голядкиной недавно исполнилось 70 лет. Она родилась и всю жизнь провела в Первомайском районе. Сначала на комсомольской работе, потом в местном райсполкоме. В течение 10 лет Голядкина возглавляла администрацию поселка Пречистое, а в 2008 году была избрана главой Первомайского района.