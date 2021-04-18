Вашингтон, 18 апреля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Власти США не снимут санкции с Ирана, пока Тегеран в полной мере не вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом в эфире телеканала Fox News заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«США не будут снимать санкции (с Тегерана), пока не удостоверятся, что Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по условиям (ядерной) сделки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов продолжать переговоры по восстановлению ядерной сделки, если они будут носить конструктивный характер. В противном случае он не исключил, что Иран может от переговоров отказаться.

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