Париж, , 19:37 — REGNUM Во Франции во время тренировочного полета упал легкомоторный самолет. Об этом 18 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную пожарную службу.

Трагедия произошла в поле недалеко от коммуны Сен-Патю к востоку от Парижа. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека.

Сотрудники специальных служб, которые прибыли на место происшествия, выясняют причина падения воздушного судна.

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, рухнул в Молдавии.

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