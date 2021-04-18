Москва, 18 апреля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Об этом 18 апреля сообщил ТАСС информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

«В МИД Российской Федерации вызван чешский посол», — отметил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что должны покинуть Чехию в ближайшее время восемнадцать российских дипломатов.

По его словам, в работе на спецслужбы якобы подозреваются российские дипломаты.

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